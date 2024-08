In casa granata, la situazione legata ai portieri si sta delineando. Ecco quali sono le gerarchie per Paolo Vanoli

La sessione di calciomercato, in Serie A, è giunta al pieno del suo svolgimento. La squadra granata necessita ancora di rinforzi. In casa Toro, per quanto riguarda i portieri, non ci saranno più movimenti in entrata. Vanja Milinkovic-Savic sembrava potesse aver finito il suo ciclo, ma invece rimane e sarà lui il titolare. Luca Gemello invece, ha salutato a 0 in quanto il suo contratto era in scadenza. Anche Popa, così come Vanja, è rimasto al Toro. Dopo le prime tre amichevoli (due a Pinzolo e una in Francia), oggi c’è l’ultima alle ore 17:00 contro il Metz. La situazione si sta delineando. Le gerarchie, per Paolo Vanoli, sono sempre più chiare. Di seguito, le gerarchie per la porta del Torino.

Paleari è il secondo

Al momento, i portieri in rosa del Toro sono 4: Milinkovic-Savic, Paleari, Popa e Passador. Come detto sopra, non ci sono dubbi e il titolare sarà il serbo Milinkovic-Savic. Dietro di lui, il secondo è Alberto Paleari, appena arrivato dal Benevento. Poi c’è il terzo, che come lo scorso anno rimane Popa. Infine Passador, che è un esubero. Vagnati cerca una sistemazione in prestito. Lo scorso anno, quello al Rimini non era andato bene ed era tornato al Torino a gennaio. Ma non può fare il 4° portiere.

Le amichevoli

Nella partita contro la Virtus Verona, vinta per 2-1, è partito dal 1′ Milinkovic-Savic. Poi nel secondo tempo ha giocato Popa. Paleari infatti, era appena arrivato a Pinzolo. Nella seconda invece, persa per 2-1 contro la Cremonese, si sono giocati 4 tempi. I primi 2 li ha giocati Milinkovic-Savic, il terzo Popa e il quarto Paleari. Popa è stato, tra l’altro, autore di 3 belle parate. Contro il Lione (0-0 finale), è stato Paleari ad entrare nel secondo tempo, al posto di Vanja. Infine, contro il Bourgoin, hanno giocato metà partita a testa Paleari e Popa. Paleari, ha molta più esperienza di Popa. Il secondo al momento è lui, anche se Popa non molla la presa.