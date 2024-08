L’attaccante e il centrocampista non sono al meglio e rischiano di saltare l’esordio in Coppa Italia contro il Cosenza

Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’esordio del Toro alla nuova stagione. Domenica 11 agosto al Grande Torino arriverà il Cosenza, per la gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. In caso di vittoria i granata andrebbero ad affrontare la vincente tra Empoli e Catanzaro. Intanto Vanoli deve fare i conti con alcuni dubbi di formazione e con gli acciacchi di Pellegri e Gineitis.

Il punto su Pellegri e Gineitis

In vista della gara contro i rossoblù entrambi possono dirsi in dubbio. Vanoli dovrà valutarli nel corso dei prossimi giorni ma le ultime non sono incoraggianti: Pellegri soffre ancora a causa di alcune vecchie cicatrici. L’attaccante spesso si è allenato a parte durante i giorni di ritiro e non è di certo al meglio. L’ex Genoa non è nemmeno partito per la tournée in Francia. Discorso simile anche per il centrocampista lituano, che nel corso del precampionato ha sofferto di problemi al ginocchio. Lo stesso ginocchio che ancora gli causa fastidi dal ritiro di Pinzolo. L’allenatore granata spera di recuperarli per domenica, ma la situazione resta da monitorare.