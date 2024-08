Calciomercato Torino / L’Atalanta sta provando a prendere Raoul Bellanova. Dialoghi avviati tra le parti per il classe 2000

Colpo di scena nel calciomercato del Torino. All’improvviso l’Atalanta è piombata su Raoul Bellanova, esterno granata numero 19. I bergamaschi stanno provando a prenderlo. A riportarlo è Fabrizio Romano sul suo profilo X. I dialoghi sono avviati e l’Atalanta lo ha messo in cima alla lista delle priorità. Infatti il classe 2000 è considerato un ottimo prospetto a lungo termine. Si tratta: le prossime ore saranno decisive. La squadra di Gasperini, ha molto cash da spendere. Lookman è in direzione PSG, mentre Koopmeiners è in direzione Juventus. Vendendo i 2 migliori giocatori all’interno della propria rosa, potrebbe fare sul serio per Bellanova. Poi conterà anche la volontà del giocatore. Oggi Bellanova è regolarmente al Filadelfia.

La Roma era su di lui

Da inizio estate, anche la Roma di De Rossi lo aveva cercato. Comprensibile, vista la stagione fatta con Juric lo scorso anno. Stagione che lo ha fatto convocare per Euro 2024 con l’Italia. Ma i giallorossi non hanno mai fatto l’affondo decisivo e poi hanno lasciato stare. Il motivo? I soldi. A differenza dell’Atalanta, che potrebbe avere a breve un tesoro enorme, la Roma non era disposta a spendere tanto. E invece adesso c’è l’Atalanta forte su di lui. Granata che avevano resistito agli assalti della Roma, ora sarà più difficile con i nerazzurri di mezzo.

Un tassello fondamentale

Le prime due partite ufficiali del Torino lo hanno confermato: Bellanova è un tassello fondamentale. Perderlo adesso non sarebbe grave, ma gravissimo. Il titolare sulla destra è lui e fa la differenza. Troppo importante per il Toro e per Vanoli. La Serie A è già iniziata e non ci si può privare, in questo momento, di un giocatore del genere. Il mercato chiude il 30 agosto alle 00:00. Dopo Buongiorno, il Toro non può permettersi di perdere anche lui. Vagnati a inizio luglio, con la Roma che lo cercava, aveva detto: “Bellanova resta”. Ora si vedrà, intanto i tifosi del Torino tremano.