I granata devono rinforzare la propria retroguardia. Ecco i giocatori che più si addicono alle idee del tecnico

La difesa al centro dei pensieri della dirigenza granata e del mister Paolo Vanoli. Tasselli fondamentali per garantire maggiore ricchezza di scelta e soprattutto peso specifico a un reparto minato da addii eccellenti ma in grado anche di autorigenerarsi con le intuizioni del tecnico varesino (ereditate da esperimenti della precedente gestione) e con l’unico nuovo acquisto. Saul Coco potrebbe aver zittito lo scetticismo in merito a un suo posizionamento al centro del terzetto, in una partita praticamente perfetta in quel di San Siro. Ma è chiaro che l’ex Las Palmas non basti a garantire una certa stabilità raggiunta durante la scorsa stagione. Per questo la società è chiamata a correre ai ripari.

Becao è tra gli obiettivi

Il Toro sta seguendo diversi profili, tra giovani in rampa di lancio e giocatori più esperti. Per la seconda categoria il principale candidato a vestire il granata è Rodrigo Becao. Il brasiliano classe ’96, dopo quattro stagioni all’Udinese, dalla scorsa stagione indossa la maglia del Fenerbahce. Soltanto 16 presenze nello scorso campionato e poca considerazione dal nuovo tecnico José Mourinho, che hanno condotto la società a metterlo sul mercato. Vanoli lo utilizzerebbe come braccetto di destra, dove ha ben figurato negli anni trascorsi in Friuli.

Il Toro ancora sulle tracce di Van Den Bosch

Per quanto riguarda invece i profili ancora in fase di costruzione, il Torino ha messo gli occhi da qualche settimana su Zeno Van Den Bosch, difensore belga classe 2003. Di piede destro, come Becao, la scorsa stagione è stato votato come migliore giocatore dell’Anversa. Il club della Jupiler League lo valuta 6 milioni, mentre il Toro punta a farlo suo in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda invece il ruolo di braccetto ma di piede sinistro, i granata osservano ancora Albian Hajdari. Trattativa in stallo da settimane, con i granata che puntano ad ottenere uno sconto rispetto ai 5 milioni richiesti dal Lugano.