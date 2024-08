Calciomercato Torino / Per cautelarsi in caso di partenza di Bellanova, i granata stanno sondando Pedersen del Feyenoord

Quando il mercato in uscita sembrava ormai chiuso del tutto e tutti i big blindati, quando Vanoli sembrava aver trovato la quadra con il suo undici titolare, ecco che tutto ora può clamorosamente cambiare. Nella mattinata di oggi, martedì 20 agosto, l’Atalanta è piombata su Raoul Bellanova. I nerazzurri sembravano aver chiuso per Wesley sulla fascia destra, ma alcuni tentennamenti del Flamengo potrebbero ora portare la Dea – che non vuole più aspettare – a concentrarsi sul numero 19 granata, che è ora un obiettivo molto concreto insieme a Juan Cuadrado.

Sondaggio per Pedersen

La linea del Toro è ovviamente chiara: l’obiettivo è tenere in rosa Bellanova, soprattutto ora che mancano pochi giorni al termine della sessione di calciomercato e che Vanoli ha modellato uno stile di gioco che possa esaltare l’ex Inter. Il mercato però è imprevedibile, e bisogna capire quali sono i pensieri di tutte le parti interessate. Per questo motivo, con l’obiettivo di cautelarsi in caso di una cessione improvvisa del laterale destro, Vagnati si è mosso per il suo eventuale sostituto. Il direttore tecnico granata ha effettuato un sondaggio per Marcus Pedersen, esterno del Feyenoord che nella scorsa stagione è retrocesso in Serie B con il Sassuolo. Il norvegese è in uscita e avrebbe già aperto a un possibile ritorno in Italia. Addirittura, come riportato da Fabrizio Romano su X, il classe 2000 ha anche già accettato un’offerta di contratto di tre anni più uno di opzione proposta dal Toro, e questo fa capire quanto le due trattative stiano proseguendo in avanti in questo momento. Ancora nulla è definito, ma nelle prossime ore tutto può succedere. Dal nulla delle ultime ore alla possibile chiusura: il calciomercato, si sa, è imprevedibile.