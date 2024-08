Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, martedì 20 agosto

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A, quando si è giunti all’inizio del campionato. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Fiorentina, Nico Gonzalez tra Atalanta e Juventus

Ufficializzato l’arrivo di Gudmundsson, la Fiorentina si prepara a dire addio a Nico Gonzalez. L’attaccante argentino ha espresso il desiderio di partire per giocare la Champions League, e attualmente è conteso da Atalanta e Juventus. I bianconeri hanno la preferenza del giocatore, ma nessuna delle due offerte soddisfa la viola, che chiede almeno 40 milioni per lasciare partire il proprio fuoriclasse.

Barcellona su Chiesa

Il mercato della Juventus continua a dipendere dalle uscite degli esuberi. All’interno della folta lista è presente anche Federico Chiesa, che non ha però proposte dall’Italia. Fin qui per lui si è mosso concretamente solo il Chelsea, e nelle ultime ore anche il Barcellona. Gli spagnoli sono in contatto con l’agente del giocatore, e la trattativa potrebbe presto sbloccarsi.

Il Como su Nico Paz

Dopo i grandi acquisti messi a segno fin qui, il Como non vuole fermarsi. I lariani vogliono rinforzare maggiormente la rosa a disposizione di Cesc Fabregas, e hanno messo gli occhi su Nico Paz, gioiello della Fabrica del Real Madrid. La concorrenza è folta, ma la società conta sull’allenatore spagnolo per convincere il ragazzo.

Sassuolo, Laurienté verso l’addio

Il Sassuolo potrebbe presto perdere Laurienté. L’esterno francese, che fin qui è rimasto nonostante la retrocessione in Serie B, ha infatti diverse proposte dall’estero. La più concreta fino a questo momento è quella del Marsiglia di Roberto De Zerbi, che lo riporterebbe volentieri in Francia.