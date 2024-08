Rimasto senza squadra dopo i tre anni sulla panchina del Torino, Juric si gode attualmente le vacanze in Sicilia

Per un allenatore che lavora con l’obiettivo di migliorare rispetto a quanto fatto negli ultimi anni, ce n’è un altro che al momento si gode le vacanze. Se nel primo caso si parla di Vanoli, il secondo esempio può essere rappresentato da Juric. Il tecnico croato, rimasto sorprendentemente senza squadra dopo l’esperienza di tre anni sulla panchina del Torino, è stato beccato da alcuni tifosi mentre assisteva al concerto di Manu Chao a Bagheria, in provincia di Palermo. Una serata di relax per l’allenatore, interrotta a momenti alterni da alcune persone che chiedevano delle foto, però non concesse. Intanto, la ricerca di una nuova squadra continua.