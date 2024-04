Le parole di Giuseppe Scurto dopo la finale persa: “Abbiamo fatto una buona partita, i ragazzi devono essere orgogliosi”

Giuseppe Scurto, allenatore del Torino Primavera, ha parlato dopo la finale di Coppa Italia persa: “Credo che molto probabilmente avremmo meritato di vincere. Abbiamo fatto una buona partita. Non siamo riusciti a concretizzare delle occasioni importanti. Faccio i complimenti ai ragazzi: hanno fatto un percorso importante. Anche loro però hanno meritato di vincere la Coppa. I ragazzi devono essere orgogliosi, ci tenevamo tutti di portare la Coppa a Torino. Dobbiamo riuscire a smaltire in fretta la delusione. Già da lunedì si rigioca in campionato”.