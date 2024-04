Lorenzo Abati, al termine di Fiorentina-Torino, ha parlato così: “Usciamo a testa alta, non abbiamo nulla da rimpiangere”

Niente da fare per il Torino Primavera, che non vince la Coppa Italia di categoria. Queste le parole del portiere Lorenzo Abati al termine della partita: “Parecchia delusione. Le mie parate hanno salvato il risultato, ma anche il portiere della Fiorentina è stato bravissimo. Complimenti a loro ma anche a noi. Non abbiamo nulla da rimpiangere: grazie ai tifosi che sono venuti fin qui. Usciamo a testa alta da questo percorso. Adesso dobbiamo pensare al campionato. Testa al campionato, dobbiamo staccare dalla Coppa”.