Prestazione dai due volti per Vojvoda: si è reso protagonista di un’ottima partita, ma ha riportato una brutta ferita alla caviglia destra

Proposto da terzo centrale di destra in seguito all’emergenza difensiva che ha coinvolto Djidji e Tameze, Vojvoda ha convinto eccome nella sfida contro l’Udinese. Non solo l’assist per Zapata che ha permesso al Toro di aprire le marcature, ma anche una solidissima prestazione in fase di non possesso, sebbene i ragazzi di Cioffi non si siano mai resi troppo pericolosi. Non solo sorrisi per il kosovaro, però, in quanto durante la partita ha riportato una brutta ferita alla caviglia destra. In seguito a un intervento scomposto di un avversario, il numero 27 ha terminato la sua partita con una grossa perdita di sangue, riportando il tutto all’interno del suo profilo Instagram. L’esterno ha pubblicato una Story ritraente il calzettone ancora indosso pieno di sangue, e aggiungendo come didascalia “+3, fa bene giocare di nuovo”, quasi in modo ironico. Un ottimo ritorno tra i titolari quindi per lui, concluso però in modo sfortunato.