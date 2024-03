Al termine della vittoria contro l’Udinese, Samuele Ricci e Raoul Bellanova si sono espressi sui propri canali social

C’è soddisfazione in casa Toro dopo la vittoria in Friuli. Grazie alle reti di Zapata e Vlasic, una per tempo, i granata hanno fatto bottino pieno. Ora ci sono ancora 9 partite per puntare all’Europa. Il Toro ci crede e in primis i giocatori. Come di consueto, alcuni di loro si sono espressi sui social. In particolare Samuele Ricci e Raoul Bellanova, fresco di convocazione in Nazionale. Di seguito, i loro messaggi su Instagram.

Le reazioni social

Ricci ha pubblicato un post, con due foto. Una che ritrae lui in mezzo al campo e una di squadra prima della gara. La descrizione è: “Vittoria meritata da grande gruppo”. Bellanova invece, ha pubblicato solo una foto di squadra. Le parole sono state: “3 punti di squadra su un campo difficile, ci crediamo fino in fondo”. Qui sotto il post di Bellanova.