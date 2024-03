Dopo il positivo pareggio esterno di Napoli, Bellanova e Buongiorno hanno scritto due post motivazionali su Instagram

Nell’anticipo della 28ª giornata di Serie A è arrivato un buon pareggio per il Torino, che ha strappato un punto al Maradona di Napoli. Una prova di carattere da parte dei ragazzi di Juric – ieri squalificato – che nonostante le tante difficoltà e l’emergenza in mezzo al campo hanno messo alla prova in alcuni frangenti i campioni d’Italia e si sono resi protagonisti di un’ottima partita. Nel post partita sono poi arrivati i messaggi positivi di diversi elementi della rosa tra cui Bellanova e Buongiorno, che hanno pubblicato delle foto su Instagram.

Le reazioni social

In primis a pubblicare un post è stato il numero 19, il quale ha utilizzato due foto ritraenti lui e Kvaratskhelia e aggiungendo come didascalia: “Avanti così“, più un cuore granata. Un messaggio molto più lungo è arrivato invece dal vice capitano Buongiorno, che ha accompagnato un carosello di foto con più frasi: “Con le unghie e con i denti, lottando su ogni pallone. Ottimo punto al Maradona dopo una grande prova di squadra. Un orgoglio incredibile aver raggiunto le 100 presenze con la maglia granata”.