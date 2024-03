Al termine della sfida pareggiata contro la Fiorentina, diversi giocatori granata hanno commentato la partita sui social

Un pareggio che non lascia pienamente soddisfatti, quello ottenuto dal Toro contro la Fiorentina. Dopo aver dominato la sfida nel primo tempo, la partita dei granata è stata influenzata dall’espulsione a Ricci sul finire del primo tempo. Nonostante ciò, però, i ragazzi di Juric hanno dato tutto, mancando di poco la vittoria. Al termine della sfida, sui social, in tre hanno commentato la sfida, facendo riferimento velatamente anche agli episodi arbitrali sfavorevoli.

Da Bellanova a Lazaro, i messaggi social

In primi Raoul Bellanova ha postato una foto, aggiungendo come didascalia: “Contro tutto e tutti, leoni”. A questo ha seguito poi la Instagram story di Lazaro, il quale ha pubblicato una foto del tabellino aggiungendo: “Spirito di squadra!!! Noi contro ogni resistenza”. Infine, ha postato una storia anche Okereke, che non è nemmeno entrato nel corso della sfida. Il nigeriano ha commentato: “A volte quando hai un muro davanti a te realizzi quanta forza hai per abbatterlo, siamo il Toro e insieme siamo più forti“.