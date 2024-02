Matteo Lovato si è espresso sui social dopo Torino-Lazio: “Non è il risultato che ci aspettavamo, testa alla prossima”

C’è delusione nel Toro dopo lo 0-2 subito dalla Lazio. Matteo Lovato, difensore del Torino, si è espresso su Instagram. Queste le sue parole in un post: “Non è il risultato che ci aspettavamo. Continuiamo a lavorare duro e ora testa alla prossima partita. Forza Toro”. Il Toro avrebbe meritato di più dalla partita contro la Lazio. Lovato ne è consapevole e pensa già alla sfida contro la Roma. La gara, valevole per la 26^ giornata, si gioca all’Olimpico di Roma lunedì alle ore 18:30. Senza Buongiorno, Lovato è diventato il titolare in mezzo alla difesa. Il 4 del Toro spera di rientrare contro la Fiorentina.

La sua partita

Contro la Lazio ha giocato da titolare, affiancato da Masina e Djidji. Prestazione solida la sua, non colpevole in nessuno dei due gol. Unica sbavatura al minuto numero 72, quando è stato superato da Isaksen ed è stato ammonito. Ora è entrato in diffida. Nella testa di Juric, è più avanti di Sazonov.

Subito titolare

Arrivato dalla Salernitana al posto di Zima, ha giocato sempre. Contro la Salernitana, nello 0-0 interno, ha giocato Sazonov dal 1′, ma poi Lovato ha esordito. Dopodiché, contro Sassuolo, Lecce e Lazio ha giocato lui da titolare. A parte la gara di Reggio Emilia, negativa, ha sempre fatto bene. La missione di Juric è quella di portarlo ai fasti di un tempo, quando lo allenava al Verona.