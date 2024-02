Joe Hart, portiere che ha anche militato per una stagione al Torino, ha annunciato che si ritirerà a fine stagione

Direttamente dal Regno Unito è giunta la notizia che a fine stagione Joe Hart, portiere attualmente in forza al Celtic, si ritirerà dal calcio giocato. Leggenda del Manchester City, il numero 1 ha anche giocato al Torino, dove è arrivato in prestito per una stagione nel 2016. 37 presenze, 64 gol subiti e 5 clean sheet in maglia granata, per un’esperienza da lui molto apprezzata. All’interno di un’intervista effettuata nello scorso autunno, infatti, il portiere ha dichiarato: “Ho adorato l’Italia, ho amato la città di Torino e la squadra. Sono contento di essere andato lì. L’atmosfera era bella ed è stata una bellissima esperienza: è stata un’occasione per mettermi alla prova e divertirmi di nuovo a giocare a calcio“.

L’annuncio di Hart

Il classe ’87 ha annunciato il proprio ritiro tramite un post su Instagram, all’interno del quale ha scritto: “A tutti i tifosi del Celtic, questo messaggio è per chiarire e così possiamo muoverci tutti insieme sulla stessa pagina. Farò del mio meglio per esprimere cosa significa per me il vostro fantastico club una volta conclusa questa stagione e voglio dire quanto sono onorato di averlo rappresentato per tre anni. Fino ad allora, darò tutto me stesso per assicurarmi un finale di successo di questa stagione con voi. Grazie per il vostro incrollabile supporto. Dal grande Joe“.