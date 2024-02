Dopo la vittoria contro il Lecce, diversi giocatori hanno pubblicato un messaggio via social: le loro parole

Vittoria di importanza molto elevata, quella ottenuta dal Toro ai danni del Lecce. Dopo due pareggi in fila, in cui i rimorsi per i punti persi erano tanti, questo passo in avanti proietta con serenità la squadra ai prossimi quattro scontri diretti consecutivi. Tanta la gioia anche all’interno degli spogliatoi, con i calciatori che hanno giustamente festeggiato il successo. La felicità è stata poi mostrata anche tramite social network, dove alcuni granata hanno pubblicato delle foto per celebrare la vittoria.

Da Lovato a Lazaro, i messaggi dei granata

Tra i messaggi più originali c’è sicuramente quello di Lazaro. L’esterno austriaco, infatti, ha pubblicato la foto di un’esultanza insieme alla squadra, aggiungendo come didascalia “Inizia bene il tuo weekend. Grande vittoria”, come a riferirsi al tifoso che legge il suo post. Più serio, invece, il commento di Lovato, autore di una grande prestazione, il quale ha scritto: “Partita difficile, ma vittoria fondamentale. Continuiamo a lottare su ogni pallone. Forza Toro”. Altri post e storie sono arrivati poi da gente come Ricci, Ilic e Okereke, i quali hanno scritto semplicemente “+3” o hanno utilizzato l’emoji del Toro.

Il siparietto sotto il post di Bellanova

Il post che ha suscitato più attenzione è stato quello di Raoul Bellanova, colui che ha aperto le marcature. L’esterno ha scritto: “Una serata magica, un gruppo speciale, uno stadio bellissimo e 3 punti veramente pesanti, buon weekend a tutti”. Sotto la sua foto tanti compagni si sono divertiti a prenderlo in giro, riprendendo il fatto che non segni davvero quasi mai. “Le ho viste tutte…” il commento di Buongiorno, a cui l’ex Inter ha risposto “Volevo crossare … non si è capito?”. Gemello ha invece commentato “Mi fai sognare“, mentre Ricci “Te lo meritavi ed è arrivato”.