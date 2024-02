Al termine della sfida vinta contro il Lecce, in cui è riuscito a non far subire gol, Lovato ha parlato a Torino Channel

Una super prestazione è valsa i tre punti per il Torino contro il Lecce. Nella sfida che ha aperto il 25° turno di Serie A, i granata sono riusciti a battere i salentini, avanzando in classifica. Al termine della sfida Lovato ha parlato ai microfoni di Torino Channel, queste le sue parole.

Le parole di Lovato

“Sono felice perché da una parte abbiamo capitalizzato le occasioni create e quindi questo ci rende orgogliosi; d’altra parte essendo difensore sono contento di non aver subito gol e occasioni. Io e Masina abbiamo dato il massimo, siamo qui per dare il massimo del nostro impegno e quindi il nostro obiettivo è quello di non far rimpiangere giocatori come Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Sono soddisfatto della partita di questa sera e speriamo ce ne siano altre così. L’ambientamento è stato molto semplice, perché i compagni sono super disponibili e pronti ad aiutare. Poi è stato un riprendere il lavoro fatto con il mister in passato, spero di lavorare ancora a lungo con lui. Sono molto felice di essere riuscito a mettere in pratica quello che mi ha chiesto stasera, ma sono consapevole che è solo un piccolo passo di un lungo percorso. Sono convinto che con questa squadra potremo toglierci diverse soddisfazioni. Stasera ci godiamo questa vittoria, e da domani si pensa subito alla prossima partita cercando di fare la miglior prestazione possibile e di ottenere il miglior risultato possibile. Noi siamo pronti a lottare su ogni pallone”.