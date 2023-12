Nemanja Radonjic è al centro di un vero e proprio caso e, dopo la non convocazione contro l’Atalanta, si è espresso su Instagram

“Se essere veri fosse un crimine, allora starei facendo l’ergastolo”. È la frase che Nemanja Radonjic, poco meno di 24 ore dopo la partita contro l’Atalanta, ha postato sul proprio profilo Instagram insieme a una foto di lui a bordo campo, davanti alla panchina del Torino. L’enigmatico post, che ha raccolto anche i like di diversi altri calciatori granata, da Perr Schuurs a Karol Linetty, passando per Adrien Tameze e Mergim Vojvoda, sembra essere più che altro un riferimento a quanto avvenuto negli ultimi giorni, con la non convocazione per la partita contro i nerazzurri e le voci di una lite con Ivan Juric in allenamento (che sarebbe stata appunto la causa dalla mancata convocazione). Voci che Urbano Cairo nella serata di ieri ha smentito ma che proprio il posto pubblicato ora da Radonjic non fanno che alimentare ulteriormente.

Radonjic: tutti i post su Instagram

Oltre a questo post, nelle ore precedenti il trequartista aveva postato anche nelle proprie storie di Instagram una foto con il risultato di Torino-Atalanta (festeggiando così il netto successo per 3-0) e un’altra frase abbastanza enigmatica: “Life, up and down” (Vita, su e giù). A citazioni di questo tipo (tra l’altro la frase del post è tratta dalla canzone I Guess It’s Fuck Me di Drake) Radonjic non è nuovo: anche nelle scorse settimane, soprattutto dopo la non convocazione per il derby contro la Juventus avvenuta sempre per delle frizioni con Juric, il calciatore serbo aveva pubblicato alcuni post su Instagram non semplici da interpretare e che potevano essere letti come riferiti alla sua situazione al Torino. Ora quest’altro post che alimentato ulteriormente il caso che lo riguardo, nonostante le smentite pubbliche di Cairo.