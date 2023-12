Calciomercato Torino / Il contratto del terzino scadrà il prossimo 30 giugno ma la società granata ha un’opzione per il prolungamento

Rinnovo, forse, ma senza fretta. Si può riassumere così la situazione contrattuale di Mergim Vojvoda che domenica, a Frosinone, ha celebrato le cento presenze con il Torino. Un traguardo certamente importante che in società verrà festeggiato con una maglia speciale con appunto il numero 100 che sarà consegnata al terzino. Ma c’è anche un altro premio che il calciatore kosovaro aspetta ed è appunto la proposta per il rinnovo del contratto, considerato che l’attuale scadrà il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Torino: la clausola sul contratto di Vojvoda

Per il Torino, però, nella lista delle priorità non c’è il trovare al più presto un’intesa con Vojvoda per allungare il contratto. La ragione di ciò non va ricercata in qualche motivazione di natura tecnica ma, più semplicemente, è per via di una clausola presente nel contratto attualmente in vigore: la società granata ha infatti un’opzione per il prolungamento unilaterale dell’accordo, a condizioni già concordate, per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2025. In pratica il rischio di perdere il terzino a parametro zero la prossima estate potrà essere scongiurato attivato questa sorta di clausola paracadute.

Gli altri calciatori in scadenza

Urbano Cairo e Davide Vagnati cercheranno comunque di raggiungere un’intesa nei prossimi mesi, per non arrivare alla prossima sessione estiva di calciomercato con Vojvoda all’ultimo anno di contratto ma prima cercheranno di risolvere le questioni legate agli altri calciatori con il contratto in scadenza. La lista non è corta e comprende il secondo portiere Luca Gemello (in questo caso la trattativa è in uno stato avanzato e c’è fiducia riguardo alla fumata bianca), il capitano Ricardo Rodriguez e giocatori importanti come Koffi Djidji e Karol Linetty. Situazioni certamente più delicate, da risolvere al più presto (ricordiamo che da regolamento i calciatori in scadenza potranno accordarsi con altri club e firmare contratti per prossime stagioni) che hanno in questo momento la priorità, considerata la clausola per il rinnovo di un altro anno presente sul contratto di Vojvoda.