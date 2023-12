Il ds del Frosinone, Guido Angelozzi, ha parlato del mercato e del Toro: “Salimmo sul treno per firmare Gatti ai granata”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, prossimo avversario del Torino in Serie A (calcio d’inizio domenica alle ore 12:30) ha parlato al quotidiano “La Stampa” del mercato e di alcuni giocatori del Torino. Queste le sue parole su Federico Gatti: “Il Toro era avanti, siamo saliti sul treno per firmare con i granata. La Juve ha rilanciato lasciandoci il ragazzo fino a fine stagione”. Infatti, i granata stavano trattando il difensore nel gennaio del 2022. I ciociari erano in Serie B e il Toro voleva averlo subito. La Juventus invece, avrebbe aspettato l’inizio della stagione successiva e ha superato il Torino nella trattativa. Il classe 1995, nato a Rivoli in provincia di Torino, era un promesso sposo ma poi è diventato un rivale. Anche lui, dal canto suo, ha preferito il bianconero al granata. E nell’ultimo derby della Mole ha pure fatto gol al Torino. .

Le parole su Seck e Sazonov

Inoltre, si è parlato anche di Demba Seck e Saba Sazonov. Angelozzi ha detto: “Sì, volevamo Sazonov, ci ha bruciato Vagnati. Per me è bravissimo, ha tutto per imporsi”. Infine ha concluso: “Demba Seck? Lo ha bloccato Juric”. Di Sazonov, Angelozzi aveva già parlato in precedenza: “Ho peccato di presunzione, ero convinto di prendere Sazonov. “Avevo concentrato su di lui una somma importante per comprarlo, ma il Toro è stato più bravo”.

Le due situazioni in casa Toro

In casa Toro, sia Sazonov che Seck giocano poco. Sazonov ha avuto qualche occasione, ma deve ancora entrare negli schemi di Juric. Il tempo è dalla sua parte. Seck invece, anche a causa delle ultime vicissitudini, non sta vivendo un gran momento. A gennaio potrebbe partire in prestito. Per lui, da quando è al Torino, 0 gol e 0 assist.