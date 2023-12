Dopo aver giocato da titolare contro il Bologna, Gemello deve capire cosa ne sarà del suo futuro con il Toro: rinnovo o scadenza?

L’uomo del momento in casa Torino ha un nome e cognome: Luca Gemello. Il portiere classe 2000, dopo non aver praticamente mai giocato una gara di Serie A nelle tre stagioni in cui è stato in Piemonte dopo il prestito al Renate, è partito titolare contro il Bologna. L’ex Primavera ha allora giocato la sua prima partita, condizionando però con un brutto errore di valutazione il risultato finale. Al triplice fischio sono arrivate le scuse dell’estremo difensore, che comunque non aveva fatto male nei minuti precedenti al primo gol dei padroni di casa. Il portiere è tra i più chiacchierati anche all’interno del quartier generale granata, in quanto il suo contratto in scadenza a giugno 2024 è uno dei temi più caldi di questa fine dell’anno.

Cairo: “Penso si arriverà a un accordo”

Come detto, il contratto del classe 2000 scade il prossimo giugno, ma c’è la volontà di entrambe le parti di arrivare a un accordo che possa far contenti tutti. Il presidente Cairo, in particolare, ha parlato della trattativa, dichiarando: “Del rinnovo di Gemello se ne sta occupando Vagnati, ma credo che possa rinnovare. Magari ci sono delle divergenze economiche ma penso si arrivi a un accordo”. Anche in questo caso quindi, l’ostacolo principale potrebbe essere rappresentato più dalle condizioni economiche che dalle ambizioni di giocatore e squadra. Nonostante questo, però, è molto probabile che la fumata bianca arrivi: in casa Torino c’è molto ottimismo in questo senso e l’obiettivo è quello di riuscire ad arrivare al rinnovo entro la fine del mese di dicembre, in modo da evitare che Gemello possa accordarsi con altri club a partire da gennaio e non correre così il rischio di perderlo a parametro zero.

Gemello: dopo il rinnovo ipotesi prestito

Poi bisognerà capire cosa intenderà fare il Torino con Gemello nel prossimo futuro: il giovane portiere ha certamente bisogno di giocare con continuità ma al momento continua a essere chiuso con Milinkovic-Savic. Per questo motivo non è da escludere una cessione in prestito dell’estremo difensore, dopo il rinnovo. Ma di questo se ne parlerà eventualmente la prossima estate.