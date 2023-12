Squalificato contro l’Udinese, Bellanova rientrerà per la sfida di Firenze: la sua assenza si è sentita e non poco nell’ultima partita

Un pareggio che sa più di punto perso che guadagnato per il Torino, quello arrivato nella sfida contro l’Udinese. I granata hanno perso l’occasione di attaccarsi al treno Europa, considerato come squadre come Atalanta e Napoli abbiano perso punti. E invece, ancora una volta, Sanabria e compagni si sono persi nel momento clou, sbattendo contro la squadra di Cioffi. Una prestazione corale che nel complesso non ha convinto a pieno, con alcuni singoli che si sono messi in mostra più di altri. Tra le note che possono essere considerate stonate è impossibile non citare i due esterni che, a sorpresa, sono stati schierati titolari da Juric.

Problemi in corsia

Con la squalifica di Bellanova, infatti, in molti immaginavano la conferma di Vojvoda da titolare con uno tra Lazaro e Soppy nella corsia opposta. Il kosovaro invece è partito fuori, per far spazio all’austriaco e all’ex della sfida. Entrambi non hanno però convinto, non sfruttando di fatto la grossa chance ricevuta dal tecnico, che dalla prossima può tornare a contare su Bellanova. Con gli esterni non titolari che continuano a faticare, il ritorno imminente in campo dell’ex Inter e Cagliari per la sfida del Franchi contro la Fiorentina sembra come una manna dal cielo. Il classe 2000 è difatti il laterale più in palla in questo momento, ed è totalmente cresciuto dopo una prima parte di stagione un po’ appannata.

Bellanova in crescita

Nelle ultime prestazioni si è potuto apprezzare il vero Bellanova, un giocatore che, a differenza del passato, non corre semplicemente con la testa verso il basso, ma che è migliorato molto per quanto riguarda la visione di gioco e l‘efficacia dei cross. Migliorato anche sotto il punto di vista difensivo, ora il numero 19 è uno di cui non si può più fare a meno nell’11 titolare che si sta sempre più delineando.