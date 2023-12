Mergim Vojvoda, esterno kosovaro numero 27 del Torino, è stato intervistato ai microfoni di Torino Channel

Le parole di Vojvoda

“Le 100 presenze in granata sono un orgoglio. Non è facile fare 100 partite in Serie A con la stessa squadra: anche la mia famiglia è orgogliosa”. Sulla sua prima gara al Toro contro la Fiorentina, il 19 settembre del 2021, ha detto: “Mi ricordo quella partita, non c’erano i tifosi per il Covid. Era la prima volta che indossavo la maglia del Toro, una grande emozione. Avevamo la maglia bianca, da trasferta”. Sui suoi gol: “Il gol più bello che ho fatto è stato l’ultimo, in Coppa. In campionato il primo, contro il Parma, è stato una grande emozione. Era intorno al 4 Maggio, è stato anche un saluto al Grande Torino. Un piacere e una grande felicità. Il mio obiettivo è quello di crescere e i gol servono per aiutare la squadra, lavoro tanto per fare più assist e più gol”. Sui suoi assist: “Lo scorso anno mi ricordo quello contro il Lecce: era un passaggio di 30 metri rasoterra, tra 5/6 giocatori, con gol di Vlasic. Poi mi ricordo anche il tacco per Perr Schuurs. Vorrei fare 5 gol e 6/7 assist quest’anno”. Sulle sue presenze: “A livello statistico, non ho mai fatto bene come qua. Sto facendo più partite, rispetto alle squadre in cui ho giocato. Mi sento a casa e mi sento bene: andiamo per le 200 presenze”. Sul gioco di Juric e i cross: “Il mister chiede molti cross, tante situazioni da assist, abbiamo 2 buoni attaccanti quindi non sarà difficile”. Sul suo 2023: “Il giudizio è positivo, bene. Mi aspettavo di fare più gol, ma a livello di assist ne ho fatti 5/6. Poi 2/3 infortuni mi hanno lasciato fuori. Sono orgoglioso comunque di tutto. C’è sempre da migliorare. Nel sistema che gioca il mister, nelle cose che facciamo, però sto migliorando a giocare con il sinistro. Devo essere ancora più decisivo per la squadra”.

Verso la Fiorentina

“Contro la Fiorentina è sempre tosta. Sono partite da giocare, da essere sveglio, serve essere forti. Sappiamo che non è facile giocare lì. L’anno scorso abbiamo vinto, poi perso in Coppa. Partita dura: serve essere tosti. Andiamo lì per i 3 punti, per fare un piacere ai nostri tifosi. Sarà importante per il nostro campionato. Ringrazio i tifosi, che erano in tanti contro l’Udinese. Tanti abbracci, buon anno e buone feste: vi aspettiamo allo stadio”.