Brian Bayeye, calciatore del Torino in prestito all’Ascoli, è stato convocato per la Coppa d’Africa 2024 dal Congo

Buone notizie per Brian Bayeye, esterno del Torino in prestito all’Ascoli. Il calciatore, nato in Francia a Parigi, è stato convocato per la Coppa d’Africa dal Congo. La competizione si svolgerà in Costa d’Avorio, dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024.