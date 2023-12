Il punto sugli infortunati in casa Fiorentina verso il Toro: ecco i giocatori che recuperano e quelli che non recuperano

La Fiorentina, allenata da Vincenzo Italiano, si prepara ad affrontare il Torino. I viola hanno passato il girone di Conference League e sognano la Champions League in Serie A. Il Torino invece, vive un momento così così e arriva dal pareggio interno contro l’Udinese. Fiorentina-Torino è in programma venerdì 29 dicembre, alle ore 18:30, allo Stadio Artemio Franchi. Juric non potrà contare sugli infortunati Schuurs e N’Guessan, mentre Linetty è in dubbio. Italiano invece, prova a recuperare alcuni giocatori, che vediamo di seguito. Le due vittorie contro Verona e Monza (entrambe per 1-0), hanno portato entusiasmo in Toscana. Sarà una trasferta complicata per il Torino. Lo scorso anno, in campionato, i granata si imposero per 1-0 grazie alla magia di Miranchuk. In Coppa Italia invece, sconfitta per 2-1 ed eliminazione ai quarti di finale.

Fiorentina: chi recupera e chi no

Contro il Monza, non sono stati convocati Bonaventura, Nico Gonzalez, Castrovilli, Dodo e Martinez Quarta. Bonaventura (in diffida) e Martinez Quarta saranno disponibili contro i granata. Nico Gonzalez, fermo dal 14 dicembre per un problema alla coscia, tenterà il recupero. Non recuperano invece Dodo e Castrovilli. Dodo si è rotto il crociato il 24 settembre, rientrerà in campo a fine marzo. Castrovilli invece, è stato operato al ginocchio il 12 agosto: a fine febbraio tornerà in campo.

Assenze pesanti

Non sono assenze da poco quelle di Italiano. Se Nico Gonzalez non dovesse farcela, la viola non avrà il suo uomo più pericoloso in avanti. Dodo e Castrovilli, lo scorso anno, sono stati giocatori chiave. L’assenza di Dodo non si sta facendo sentire, grazie alle ottime prestazioni del giovane Kayode. Arthur invece, ex Barcellona e Juventus, ha preso il posto di Castrovilli.