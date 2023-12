Nell’ultima sfida del 2023 la squadra di Juric dovrà vedersela contro la Fiorentina una squadra che quest’anno sogna in grande

Messa in archivio anche la partita casalinga contro l’Udinese, il Toro si prepara all’ultimo sforzo di questo 2023 che sarà la sfida al Franchi contro la Fiorentina. Dunque Rodriguez e compagni chiuderanno l’anno con una partita complicata su un campo che storicamente è stato sempre molto ostico per i granata. La squadra di Ivan Juric affronterà una squadra ben costruita, con tanti giocatori di qualità, che non a caso naviga nelle zone alte della classifica e sogna in grande, davvero molto in grande. Infatti a Firenze qualcuno, anche se ancora non troppo ad alta voce e con un po’ di attenzione, parla di Champions League. Quello che è certo è che gli uomini guidati da Vincenzo Italiano stanno conducendo un ottimo campionato e possono davvero mette in difficoltà qualsiasi squadra. Il Toro lo sa e preparerà questa partita senza lasciare nulla al caso perché anche i granata, così come i toscani, vogliono lottare per raggiungere traguardi importanti. Ma soprattutto desiderano chiudere quest’anno nel miglior modo possibile per poi affacciarsi al 2024 con più serenità.

Fiorentina: Terracciano è una sicurezza tra i pali

Per il Toro segnare a Pietro Terracciano che ormai per i viola rappresenta una garanzia in porta non sarà semplice. Basta semplicemente ricordare l’ottima prova raccolta dal portiere ex Empoli contro l’Hellas Verona, match nel quale appunto Terracciano è risultato decisivo. L’estremo difensore classe 1990 anche contro il Toro farà di tutto per essere tra i protagonisti del match, chiudendo al meglio il 2023. Ma non solo Terracciano, i viola hanno diversi giocatori che cercheranno di fare male al Toro e che hanno già fatto male a diverse ottime squadre. Infatti, gli uomini di Italiano sono riusciti a battere l’Atalanta, il Napoli e anche il Bologna, squadra rivelazione di questo campionato. Dunque è doveroso ribadire che contro la Fiorentina i granata non avranno vita facile.

I viola sono una squadra “buona” come il Toro

Un dato che accomuna la squadra di Italiano e il Toro è il fatto che entrambe le squadre siano tra quelle più ‘buone” del campionato. Infatti, nessuna delle due fino ad oggi ha avuto giocatori espulsi. Un dato particolare e senza dubbio non scontato. Italiano e Juric sperano di non avere giocatori espulsi neanche nell’ultima partita del 2023, questo è poco ma sicuro.