Juric ha scelto di cambiare la coppia di esterni ma i risultati non hanno premiato la squadra

Nelle tre partite che hanno preceduto la sfida tra Torino e Udinese Ivan Juric aveva schierato sugli esterni Bellanova a destra e Vojvoda a sinistra. Nell’ultima partita invece il tecnico croato ha dovuto cambiare la formazione a causa della squalifica rimediata dal numero 19 e ha deciso di schierare a destra Brandon Soppy e a sinistra Valentino Lazaro, mandando in panchina Vojvoda. I due non sono riusciti però a convincere Juric, pochi cross e poche occasioni create dai due esterni e prestazione non sufficienti ad aiutare la squadra. Tra i due esterni in campo Lazaro è quello che ha deluso meno, qualche sgasata qua e là e qualche cross messo; dall’altra parte del campo Brandon Soppy non è riuscito a portare abbastanza aiuto alla squadra. Spesso ricevuta palla l’esterno sembrava in punto di dribblare e crossare e invece quasi sempre tornava indietro appoggiandosi ai difensori. Nel secondo tempo poi il numero 93 è uscito dal campo per lasciare spazio a Vojvoda che ha provato a portare più brio all’attacco granata.

Con due punte brave di testa servono più cross in mezzo

Con Zapata e Sanabria a fare le punte e a riempire l’area nel tentativo di segnare al primo cross in mezzo serve che dagli esterni arrivino più palloni in area e gli esterni devono fare proprio questo, andare sul fondo e mettere il cross in centro area per far sì che il numero 9 e il numero 91 possano sfruttare la loro fisicità e la loro abilità nei colpi di testa. Bellanova prima di essere squalificato era riuscito a interpretare al meglio il ruolo e i compiti del quinto di centrocampo arrivando anche a fornire l’assist per l’il gol della vittoria di Zapata contro l’Empoli.

Bellanova torna con la Fiorentina

Il numero 19 dei granata aveva iniziato la stagione tra numerose critiche, dopo essere arrivato al Toro per 7 milioni di euro, ma giorno dopo giorno, partita dopo partita è migliorato diventando apprezzato anche dai suoi detrattori. La sua assenza infatti si è fatta decisamente sentire nell’ultima sfida di campionato e sicuramente Ivan Juric non vorrà privarsene nella prossima sfida contro la Fiorentina o nelle seguenti.