Milinkovic-Savic contro l’Udinese ha subito gol ed è finita l’imbattibilità che risaliva al gol di Colpani

Subendo il gol da Oier Zarraga, Milinkovic-Savic ha visto terminare la striscia di imbattibilità personale che risaliva al gol di Colpani. Un’imbattibilità che durava da 376 minuti, contro Frosinone, Atalanta e Empoli il portiere serbo era riuscito a mantenere la porta inviolata grazie sia all’incredibile lavoro della difesa granata, sia per qualche colpo di reni dell’estremo difensore stesso. Tra la partita contro il Monza e quella contro il Frosinone i granata hanno giocato anche contro il Bologna, subendo 2 gol, ma in quella partita non giocava il numero 32 in porta ma il numero 1, Luca Gemello. Sul gol di Zarraga il portiere granata è sembrato poco reattivo ma nel resto della gara è stato decisamente poco impegnato. Questa stagione l’estremo difensore serbo è riuscito a tenere la porta inviolata per ben 8 partite. Numero decisamente elevato se si conta che in Serie A ha giocato 16 partite. Ben il 50% delle partite giocate dal numero 32 sono state senza subire gol.

La difesa del Toro è la quinta in Serie A

In generale i granata hanno, come sempre da quando Juric è l’allenatore della squadra piemontese, una difesa decisamente superiore all’attacco. Infatti il Toro è la quarta milgiore difesa delle Serie A con 17 gol subiti in 17 partite, uno in meno della Fiorentina che attualmente è quinta in classifica e tre in meno del Milan che occupa la terza posizione. Quello che manca ai granata sono i gol, infatti la squadra di Juric è riuscita a segnare solamente 15 gol, terzultimo peggior attacco insieme a Udinese e Verona.

Buongiorno una sicurezza

Come anche nelle scorse due stagioni la squadra della capolista piemontese ha una difesa comparabile alle squadre di Champions League ma un attacco che segna quanto le squadre che lottano per la salvezza. Anche senza Schuurs i giocatori di Juric sono estremamente efficaci in difesa e continuano a subire pochi gol. Con Alessandro Buongiorno a guidare la difesa qualsiasi portiere si può sentire più sicuro.