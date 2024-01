Calciomercato Torino / David Zima vuole giocare di più, adesso il Toro è pronto anche ad ascoltare eventuali offerte

Nel Torino, in questa stagione, non tutti stanno avendo spazio. In difesa, soprattutto, è difficile trovarne. I granata infatti, hanno ottenuto 10 clean sheet in 20 partite. A giocare però, sono sempre stati Schuurs, Djidji, Tameze e Buongiorno e Rodriguez su tutti. Sazonov e Zima giocano poco. Ma mentre il georgiano nelle ultime gare è subentrato, David Zima non trova proprio spazio. L’ultima presenza è stata contro il Frosinone in trasferta. Il classe 2000 vuole giocare di più, vuole più spazio. Ecco perché adesso, il Torino, è pronto ad ascoltare eventuali offerte. Il numero 6 potrebbe anche partire. Su di lui, ci sono gli interessi di Amburgo (3^ in Bundesliga 2) ed Herta Berlino (7^ in Bundesliga 2). Soprattutto da parte dell’Amburgo, che lo vorrebbe in prestito.

La sua avventura al Toro

Da quando è al Toro, Zima è stato sempre e solo allenato da Juric. Arrivato dallo Slavia Praga nell’estate del 2021, il Toro lo ha pagato 5,90 milioni. Se prima ne valeva circa 7, adesso ne vale circa 4. In due anni e mezzo si è sempre dimostrato pronto, quando chiamato in causa, però ha giocato poco. Nella prima stagione, 20 presenze in totale: 0 gol, 0 assist e 3 cartellini gialli. Nella seconda, quella 2022/2023, 11 presenze e 1 gol. Solo 9 partite in Serie A su 38. Quest’anno invece, 5 partite in campionato e nessuna da titolare. Una in Coppa Italia con un bel gol di testa. I problemi fisici, in questo periodo, hanno inciso molto. Infatti il giocatore, in primavera, è stato operato al ginocchio. La ripresa è stata più dura del previsto. La concorrenza inoltre, è tanta in quel reparto.

Lovato sullo sfondo

In caso di cessione di Zima, il nome in pole è quello di Matteo Lovato della Salernitana. Al momento, come confermato da Cairo, non c’è nulla di concreto. Le cose però, cambierebbero con la cessione di Zima. Lovato è un pupillo di Juric, che lo ha scoperto e fatto esordire ai tempi del Verona. Poi per il classe 2000, le esperienze con le maglie di Atalanta e Cagliari, prima dei campani.