Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha ribadito la volontà di tenere Buongiorno e ha parlato anche delle voci su Lovato

Alessandro Buongiorno non lascerà il Torino: un concetto, questo, che Urbano Cairo ha ribadito più volte negli ultimi giorni, sia privatamente ai dirigenti del Milan che pubblicamente ai cronisti. E lo ha ripetuto anche ieri sera, quando è stato intercettato dai microfoni di Gianlucadimarzio.com: “Con Beppe Riso siamo in buonissimi rapporti, il tema di Buongiorno l’ho già detto non è un tema all’ordine del giorno, per cui Buongiorno rimane col Toro punto e basta. Nella maniera più assoluta”. Almeno in questa sessione di mercato il vice capitano granata non si muoverà da Torino.

Cairo: “A oggi in difesa siamo coperti”

Beppe Riso, oltre a essere l’agente di Buongiorno, è anche il procuratore di un altro difensore che nelle ultime ore è stato accostato al Torino, Matteo Lovato, centrale della Salernitana che Ivan Juric conosce bene avendolo allenato e lanciato quando ancora sedeva sulla panchina del Verona. “Del calciomercato non me ne occupo direttamente io ma di Lovato non ne abbiamo parlato. Juric lo ha lanciato quando era al Verona, ma noi come centrali a oggi siamo coperti. Oltre a Schuurs che si è fatto male abbiamo Buongiorno, Rodriguez, Sazonov, Zima, Djidji che è fortissimo. Tutti stanno facendo bene. In più c’è Tameze che può fare il braccetto di difesa” ha spiegato Cairo.

Calciomercato Torino: Lovato per Zima, Cairo apre

Il presidente del Torino ha però lasciato uno spiraglio aperto alla trattativa nel caso in cui dovesse essere ceduto uno dei centrali in rosa, come David Zima, che fino a questo momento ha trovato poco spazio nell’undici di Juric: “Se l’arrivo di Lovato è legato all’eventuale uscita di Zima? Vediamo”.