Poco spazio per David Zima e Saba Sazonov: con una difesa come quella del Toro, trovare spazio diventa difficile

A Genova l’ennesima conferma: fare gol al Toro non è semplice. La difesa di Juric è solida e rocciosa e lo dicono anche i numeri. In queste prime 20 partite di campionato, sono ben 10 i clean sheet, ovvero le gare senza subire reti. Per alcuni giocatori però, come David Zima e Saba Sazonov, trovare spazio diventa veramente complicato. Infatti, la difesa è intoccabile. Il Toro non ha risentito del grave infortunio di Schuurs: Rodriguez a sinistra, Buongiorno al centro e Djidji a destra (oppure Tameze). Tameze è stata una soluzione in emergenza, ma adesso che è tornato al 100% Djidji, il posto non glielo toglie nessuno. Tre pilastri sacri per Juric e per i granata: è difficile per gli altri trovare spazio. Ange N’Guessan, per esempio, è andato in prestito alla Ternana. Lui non aveva fatto nemmeno un minuto, mentre Zima e Sazonov, seppur poco, hanno giocato.

La stagione di Zima

Sul finire della scorsa stagione, Zima è stato operato al ginocchio. Dopodiché, ha svolto un bel ritiro a Pinzolo con la squadra. Poi però, ha ancora avuto qualche problema fisico. Finora, per lui, 6 presenze tra campionato e Coppa Italia. 1 gol contro il Frosinone in coppa. In campionato ha giocato solo 5 partite: nessuna da titolare. Su 20 partite: 0 da titolare, 5 da subentrato, 11 in panchina e 4 saltate per infortunio. Ultima presenza: 7 minuti contro il Frosinone.

La stagione di Sazonov

Sazonov invece, è arrivato nel mercato estivo. Il Toro, per prenderlo dalla Dinamo Mosca, ha pagato 2,75 milioni di euro. Juric adora il suo modo di lavorare, ma non è ancora pronto. Per lui, tra campionato e Coppa Italia, 5 presenze (solo in Serie A). Contro il Verona era anche partito titolare, ma poi dopo 27 minuti era uscito per infortunio. Poi è stato anche operato al naso dopo Monza-Torino. Il suo momento non è ancora arrivato.