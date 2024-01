Dopo il ventesimo turno di Serie A, ecco come cambia la classifica del Torino: un punto guadagnato su Roma e Bologna

Nello 0-0 di Marassi, il Toro ha raccolto un solo punto, collezionando il decimo clean sheet stagionale. L’Europa non è l’obiettivo dichiarato, ma il Torino ci pensa eccome. La classifica è corta e la zona Europa è affollata di squadre. Al momento, il Toro si trova al 10^ posto con 28 punti. 7 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte con 18 gol fatti e 18 gol subiti. Serve accellerare per inseguire le altre. Dopo la 20^ giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, il Toro ha guadagnato un punto sulla Roma e sul Bologna. Le prime tre (Inter, Juventus e Milan), sono staccate, poi da lì in poi ci sono tante squadre in pochi punti.

Toro: come cambia la classifica

Davanti al Torino ci sono Roma (29 punti), Napoli (31 punti) e Bologna (32 punti). La Roma e il Bologna hanno perso l’ultima gara. La Roma in trasferta contro il Milan (3-1) e il Bologna in trasferta contro il Cagliari (2-1). Il Napoli invece si è ripreso, vincendo in casa per 2-1 contro la Salernitana. Ci sono 4 squadre in 4 punti. Più avanti, troviamo Lazio (33 punti), Atalanta (33 punti) e Fiorentina (34 punti). Toro che si trova quindi, a 6 punti dalla Champions League.

Attenzione alle inseguitrici

Torino che deve stare attento alle inseguitrici. Nella parte sinistra della classifica, c’è infatti il Monza a 25 punti. Nell’ultima gara, hanno perso per 5-1 in casa contro l’Inter. Anche come organico e organizzazione, sembrano gli unici a poter dare fastidio al Toro. Più sotto ci sono Genoa (22 punti) e Lecce (21 punti). Il campionato è ancora lungo.