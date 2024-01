Nel pareggio per 0-0 contro il Genoa i granata hanno collezionato il decimo clean sheet in questa Serie A, sono secondi solo all’Inter

Nella partita contro il Genoa il Torino non è riuscito a ripetere la buona prestazione fatta contro il Napoli. Dal punto di vista offensivo infatti la squadra di Juric non è stata in grado contro la squadra di Gilardino di creare tante occasioni da gol e sfruttarle come aveva fatto contro la squadra allenata da Mazzarri. Dal punto di vista difensivo, invece, i granata sono riusciti a non subire gol per la decima volta in questa Serie A. È stato il secondo clean sheet consecutivo per il Toro e per Milinkovic-Savic. Più partite a rete inviolata dei granata e del portiere serbo sono state collezionate solo da Sommer che tra i pali dell’Inter ha collezionato ben 12 clean sheet. Il portiereserbo è stato in grado, grazie all’aiuto della difesa, di evitare di subire gol contro il Cagliari nella prima di campionato finita 0-0, nella vittoria interna contro il Genoa per 1-0 e nella partita successiva contro la Salernitana finita 0-3, poi i granata hanno pareggiato 0-0 contro il Verona e vinto contro il Lecce 0-1. È seguito un filotto di tre partite che hanno portato 7 punti in casa granata, vittoria 3-0 contro l’Atalanta, pareggio 0-0 con il Frosinone e vittoria 1-0 contro l’Empoli, poi la vittoria contro il Napoli per 3-0 e infine il pareggio contro i rossoblù per 0-0.

Cambia la difesa ma il reparto resta affidabile

Contro il Genoa e contro il Napoli è finalmente tornato a giocare dal primo minuto Koffi Djidji che era rimasto fuori per quasi tre mesi a causa dell’ernia del disco, dopo la sua guarigione il centrale ha comunque dovuto attendere del tempo per riprendersi del tutto ma nelle ultime due sfide è finalmente tornato a giocare dal primo minuto. In ogni caso sia che giochi lui, sia che giochi Tameze i granata sono sempre stati in grado di produrre prestazioni difensive di altissimo livello, diventando la seconda squadra in Serie A per clean sheet e la quarta miglior difesa del campionato. Cambia il pacchetto difensivo ma non cambia il risultato, anche con uno dei migliori centrali del Toro e anche del campionato, come Perr Schuurs, infortunato fino a fine stagione la difesa non fa acqua da nessuna parte.

Un Buongiorno in grande forma

Questo anche grazie alle incredibili prestazioni di Alessandro Buongiorno che, se già la scorsa stagione era cresciuto, quest’anno è diventato uno dei più forti in Italia nel suo ruolo. Anche i due che vengono affiancati al numero 4 sono sempre in grado di fare ottime prestazioni, sia che siano Rodriguez e Djidji oppure Tameze, anche Sazonov o Zima che però hanno giocato veramente poco.