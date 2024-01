Koffi Djidji è tornato gradualmente dall’infortunio e ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per i granata

Dopo quasi quattro mesi di questo campionato saltati a causa dell’ernia del disco Djidji è finalmente rientrato in campo iniziando a giocare qualche minuto a fine partita, come il cameo di appena un minuto contro l’Atalanta seguito da 26 minuti giocati contro il Frosinone e 25 minuti contro l’Empoli, poi 12 minuti contro la Fiorentina. Contro il Napoli poi il numero 26 è finalmente tornato a giocare titolare giocando ben 76 minuti: ha avuto il difficile compito di marcare Kvaratskhelia ma il difensore francese è riuscito egregiamente a impedire al georgiano di incidere nella gara bloccando ogni suo tentativo di creare occasioni da gol per la squadra di Mazzarri. Djidji è poi partito titolare anche nella sfida contro il Genoa a Marassi, gara in cui a dovuto marcare Albert Gudmundsson, altro cliente tutt’altro che semplice. Anche in questo caso però ha svolto un ottimo lavoro impedendo al numero 11 del Genoa di fare male ai granata. Due partite da titolare e due prestazioni sontuose, quasi da migliore in campo. A proposito della partita contro il Genoa, nel finale è stato costretto a lasciare il campo ma, fortunatamente, non dovrebbe trattarsi di nulla grave: solo crampi dovuti al lungo stop. Le sue condizioni verranno comunque valutate alla ripresa degli allenamenti.

Koffi Djidji: dalle ottime prestazioni in campo dipende il rinnovo

Koffi Djidji è diventato per Juric un giocatore fondamentale come hanno dimostrato anche le ultime due partite e il suo infortunio che aveva causato molti problemi al Toro, costringendo i granata a correre ai ripari acquistando Sazonov in estate, è stato finalmente superato e il difensore si è lasciato alle spalle il brutto periodo ed ora è pronto a tornare centrale nel progetto di Juric e soprattutto nei piani della società. Infatti il giocatore del 1992 ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 e non è certo un mistero che Juric vorrebbe il prolungamento del suo contratto: ci sarà però tempo per trovare un accordo.