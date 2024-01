Grande prestazione del Torino, che davanti ai propri tifosi si è imposto con un netto 3-0 sul Napoli: ottima partita anche da parte di Djidji

Avvio migliore non ci poteva essere per il Torino, che ha inaugurato il nuovo anno con una masterclass. I ragazzi di Juric hanno sconfitto davanti ai propri tifosi il Napoli di Walter Mazzarri, campione d’Italia in carica ma con alcune defezioni e con un umore agli opposti rispetto alla passata stagione. Una prestazione nel complesso ottima da parte della squadra, ma che ha visto in particolare alcuni singoli esaltarsi. Tra questi, anche il buon Koffi Djidji, che era alla prima da titolare dopo più di 7 mesi. Il difensore franco-ivoriano ha passato un periodo molto difficile, non potendo aiutare la squadra dopo il rinnovo a causa di complicazioni che hanno seguito un’operazione all’ernia inguinale, e in questo senso la sua prestazione assume un valore diverso. L’ex Nantes è riuscito a bloccare per tutta la partita le sgasate di Kvaratskhelia e Mario Rui, rendendosi impeccabile in ogni intervento. E al momento dell’uscita dal campo, è poi spiccato il lungo e sorridente abbraccio con mister Juric.

Bentornato Djidji

L’allenatore in conferenza stampa ha dichiarato: “Con Djidji c’è un rapporto molto personale, ha avuto due operazioni, ha firmato e non riusciva a recuperare, era triste, ora lo stiamo introducendo di nuovo, la gamba sta tornando, comincia a stare bene: è il Koffi che abbiamo ammirato”. Effettivamente, per il difensore, non deve esser stato semplice dal punto di vista emotivo. Subito dopo il rinnovo di contratto, infatti, è stato costretto a fermarsi a causa del problema già citato, e per diversi mesi non si è neppure potuto allenare. Adesso però Djidji sembra essere tornato ai fati di un tempo, e in casa Torino non possono essere che contenti. Un po’ meno lo sarà Adrien Tameze, che adesso dovrà faticare maggiormente per ritrovare il posto da titolare: se il numero 26 continua a essere quello visto contro il Napoli, sarà difficile toglierlo dalla difesa.