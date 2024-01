Ancora un risultato positivo per il Torino davanti ai propri tifosi: l’unica sconfitta è quella contro l’Inter capolista

Un bellissimo modo per iniziare l’anno. Il Torino di Ivan Juric, nell’ultima partita del girone d’andata, si è imposto con un netto 3-0 sui campioni in carica del Napoli. Vero è che gli azzurri stanno vivendo un periodo difficile, che avevano diverse assenze e che non sono più ai ritmi della scorsa stagione, ma bisogna ammettere che è sempre un emozione battere in maniera così netta la squadra che porta il tricolore sul petto. Ancora una volta, i tifosi e lo Stadio Olimpico Grande Torino hanno fatto la differenza. Di nuovo 0 gol subiti, ma soprattutto l’ennesimo risultato utile consecutivo, che si somma a tutti gli altri arrivati da inizio stagione. A girone d’andata concluso, è possibile fare un bilancio chiaro del rendimento in casa. I granata sono tra le migliori squadre di tutta la Serie A considerando il fattore casa, avendo perso una sola partita, contro la capolista Inter.

I dati

Se si considera la classifica delle sole sfide giocate in casa, il Toro sarebbe piazzato al 6° posto, a 19 punti su 30. Sembrano pochi, ma non è affatto così: al di là della sola sconfitta, infatti, sono arrivati anche 4 pareggi e 5 vittorie. L’unica nota stonata riguarda i gol fatti – 12 – ma è qualcosa che si può generalizzare anche all’intero campionato del Torino. Per quanto riguarda quelli subiti, invece, la difesa vola. Buongiorno e compagni si trovano al 3° posto per reti subite (6), insieme a Inter e Monza, e solo Milan, Juventus e Bologna hanno fatto di meglio. Insomma, al Grande Torino la squadra di Juric sta costruendo le basi per un ottimo campionato. Se agli ottimi risultati in casa i granata aggiungessero anche una buona continuità in trasferta, allora si potrebbe davvero pensare a qualcosa in più della solita metà classifica.