Uno scoiattolo si è presentato nel prato del Grande Torino durante il riscaldamento, suscitando lo stupore di tifosi e giocatori

Super vittoria per il Torino contro il Napoli campione d’Italia, che si è presentato all’Olimpico Grande Torino senza fare una bella figura. Non solo le due squadre, però, sono scese in campo. Sembra una cosa molto strana, ma in realtà non lo è. Nel corso del riscaldamento, infatti, un invasore piuttosto particolare si è presentato sul terreno di gioco, per l’esattezza nella metà campo granata, correndo da destra verso sinistra e viceversa: si trattava di uno scoiattolo. Il piccolo animale ha suscitato la reazione divertita di tifosi e, soprattutto, giocatori in campo, come si può vedere dal video. La sua presenza ha portato molta fortuna, chissà che non venga ripresentato, questa volta intenzionalmente, per la prossima partita in casa!