Grandissima vittoria per il Torino, che ha sconfitto 3-0 i campioni d’Italia del Napoli: le reazioni social dei calciatori

L’anno granata non poteva iniziare meglio di così, con un netto 3-0 rifilato dal Torino ai campioni d’Italia in carica del Napoli. Gli azzurri, è vero, non hanno quasi niente a che vedere con la squadra che lo scorso anno ha dominato il campionato, ma è pur sempre una grande soddisfazione vincere in questo modo contro chi ha lo scudetto cucito nel petto. Lo sanno bene all’interno degli ambienti granata, dove tutti hanno festeggiato al termine del triplice fischio finale. I sorrisi non sono mancati, né in campo né sui social, dove i giocatori hanno postato diverse fotografie per celebrare la giornata e, soprattutto, la partita vinta.

Le reazioni social

In primis il vice capitano Buongiorno ha guidato le celebrazioni online, postando su Instagram una foto in cui è ritratto nella gioia dopo il terzo gol, aggiungendo come didascalia “Andiamoooooooo“, arricchita dall’emoji del toro e della tazza da caffè, sua esultanza. Post anche da parte di capitan Rodriguez, che da leader ha pubblicato una foto ritraente l’intera rosa aggiungendo come didascalia “Continuiamo così”. In tanti lo hanno esaltato nei commenti, tra cui Bellanova, Linetty e Ricci. Proprio il numero 19 ha postato 3 foto, di cui due con Buongiorno, scrivendo: “Non male 3 punti per iniziare l’anno nuovo”, e ha poi anche aggiunto un commento scherzoso sotto le foto di Ricci, che ha scritto: “Come cominciare l’anno con il piede giusto. Buon anno a tutti i tifosi granata”. Infine, ha pubblicato una foto anche Lazaro, aggiungendo nella lunga didascalia: “Grande vittoria in casa. Felice di aiutare la squadra con un assist. Adesso dobbiamo continuare così. Forza Toro”.