Nella partita tra Genoa e Torino finita per 0-0 è stato registrato un dato preoccupante per i granata: 0 tiri nello specchio

Nel pareggio per 0-0 tra Genoa e Torino a Marassi i granata sono stati sicuramente concreti in difesa e sono riusciti a costruire anche azioni che avrebbero potuto portare i giocatori granata al gol, tuttavia nessuno degli uomini di Ivan Juric è riuscito, non solo a trovare il gol, ma nemmeno a centrare lo specchio difeso da Martinez. I granata infatti hanno avuto il controllo della partita dal punto di vista del possesso palla e dei passaggi. I piemontesi infatti hanno avuto il pallone tra i piedi per il 56% del tempo contro il 44% del Genoa, 441 passaggi per i giocatori granata contro i 346 dei rossoblù.

Undici tiri del Genoa

Anche per quanto riguarda la precisione dei passaggi possiamo notare che il Toro ha fatto meglio con l’82% di precisione nei passaggi contro il 75% dei genoani. Purtroppo però il possesso palla non serve ad altro se non a creare occasioni per segnare e se non si riesce a calciare in porta è alquanto improbabile trovare il gol.

Dal punto di vista delle conclusioni infatti la squadra di Gilardino è stata nettamente superiore, essendo andata alla conclusione ben 11 volte, di cui ben 6 nello specchio difeso da Milinkovic-Savic. I granata invece sono riusciti ad andare al tiro 6 volte e di questi 6 tiri nemmeno uno ha richiesto l’intervento del portiere del Genoa. Anche i calci d’angolo sono a favore del Genoa che ne ha battuti 8 contro i 4 del Toro.

Il Toro ha problemi in attacco e vanno risolti

Ormai è chiaro, i granata hanno problemi ad essere continui in fase realizzativa, in alcune partite riescono a sfruttare al meglio le occasioni segnando 3 gol e in altre non riescono nemmeno a concludere nello specchio. La difesa della squadra di Juric è sempre molto solida e non prende tanti gol ma l’attacco non riesce ad ingranare e nessuna delle tre punte si è rivelata in grado di caricare il reparto sulle proprie spalle. Zapata è la punta con più gol (4 con la maglia granata in Serie A), ma da una prima punta ci sia aspetta di più in quasi 20 partite, specialmente da una prima punta del suo calibro.