Urbano Cairo è presente sugli spalti a vedere la partita tra la Primavera del Torino e quella del Milan e osservare i suoi giocatori

Il presidente del Torino Urbano Cairo in questo momento è sugli spalti a vedere la sfida tra Milan e Torino Primavera. Il patron granata è presente per osservare i giovani giocatori che potrebbero diventare innesti importanti per la squadra allenata da Juric in un futuro non troppo lontano.Non è l’unica presenza di rilievo sugli spalti: c’è anche Zlatan Ibrahimovic ad osservare i giovani del Milan.