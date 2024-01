Sanabria, Zapata e Pellegri ancora a zero gol: l’unico giocatore offensivo ad esserci riuscito è Radonjic

Il Torino ha un problema: segna molto poco. In trasferta poi, segna ancora meno. Gli attaccanti del Toro (Zapata, Sanabria e Pellegri) hanno fatto in tutto 0 gol in trasferta. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa, il Torino si trova a 28 punti in classifica. 18 gol fatti e 18 gol subiti. Di questi 18, solo 6 sono stati segnati in trasferta. Come detto da Ivan Juric, la strada è quella giusta, ma i numeri preoccupano. I gol in trasferta sono arrivati contro Milan (4-1, Schuurs), Salernitana (0-3, Buongiorno e doppietta di Radonjic), Lecce (0-1, Buongiorno) e Monza (1-1, Ilic). L’unico giocatore del reparto offensivo ad aver segnato lontano dal Grande Torino è stato dunque Nemanja Radonjic. Il serbo è sul mercato ed è finito in fondo alle gerarchie.

Il digiuno del Toro

Quali sono i numeri dei tre attaccanti di Juric? Pellegri non segna in trasferta da Sampdoria-Torino 0-2 del 3 maggio 2023. Quello è stato anche il suo ultimo gol in generale. Ma quelli che giocano di più, i titolari, sono Sanabria e Zapata. Sanabria ha fatto 3 gol, mentre Zapata ne ha fatti 4. Tutti e 7 i gol, sono arrivati tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino.

Zapata in verità…

Duvan Zapata, in realtà, ha segnato in trasferta quest’anno ma aveva la maglia dell’Atalanta. Infatti il colombiano, è arrivato al Toro sul finire della sessione estiva di calciomercato. Infatti, aveva giocato 2 partite con Gasperini. Nell’ultima con la Dea, a Frosinone, aveva trovato il gol. Era il 26 agosto 2023: Frosinone-Atalanta 2-1. Al minuto numero 56, aveva trovato un bel gol. Con il Toro invece, non ha mai segnato in trasferta: deve sbloccarsi.