Al termine di Genoa-Torino 0-0, il tecnico granata Ivan Juric ha così commentato il pareggio della squadra granata

Ivan Juric, dopo il pareggio ottenuto dal suo Torino contro il Genoa, ha così commentato ai microfoni di Dazn la partita: “Partita di intensità bellissima, è stata una battaglia. I ragazzi hanno risposto alla grande, hanno fatto molto bene, con personalità, anche se non abbiamo segnato. Ottima gara contro un’ottima squadra che è cresciuta tanto. Gudmundsson, Malinovskyi, Messias: hanno grandi giocatori. In difesa siamo solidi, il recupero di Zapata è un esempio. La gente da tutto per la maglia, questo è quello che stiamo diventando. C’è ancora da migliorare su certe cose, ma la strada che abbiamo preso è giusta. Belle sensazioni per le risposte che mi stanno dando i ragazzi”.