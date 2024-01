Dopo la partita contro il Genoa, Ivan Juric ha concesso tre giorni liberi ai suoi giocatori: l’appuntamento al Fila è per mercoledì

L’appuntamento al Filadelfia, per la ripresa degli allenamenti, è fissato a mercoledì mattina. Ivan Juric ha infatti concesso tre giorni liberi ai propri giocatori dopo la partita contro il Genoa, che hanno così la possibilità di staccare la spina, riposarsi fisicamente e mentalmente in vista dei prossimi impegni di campionato. D’altronde il Torino non scenderà in campo fino a venerdì 26 gennaio contro il Cagliari, la partita in programma nel prossimo weekend contro la Lazio è stata infatti rimandata per via dell’impegno in Supercoppa Italiana della squadra di Maurizio Sarri (la partita contro i biancocelesti sarà recuperato il prossimo 22 febbraio).