Calciomercato Serie A / Le notizie di mercato di oggi, 19 gennaio 2024: Kean della Juventus verso il prestito all’Atletico Madrid

Giunti al 19 gennaio, il mercato è nel suo pieno svolgimento. La sessione si chiuderà il 31 di gennaio. Tutte le squadre, in Serie A, sono al lavoro. Moise Kean, attaccante classe 2000 della Juventus, va verso il prestito all’Atletico Madrid di Simeone. Per lui, che non sta trovando molto spazio e continuità, si tratta di un prestito secco oneroso. A fine stagione tornerà in bianconero. La squadra di Allegri si muove anche per Merino, centrocampista della Real Sociedad.

Salernitana: idea Rebic

Ante Rebic, in estate ha lasciato il Milan direzione Besiktas. Il giocatore, attaccante, è già in uscita dal club turco. C’è stata infatti una lite con l’ex allenatore Burak Yilmaz. Nemmeno Fernando Santos, appena arrivato sulla panchina, sembra voler puntarci. Rebic è stato proposto alla Salernitana, che ci pensa. Sabatini, in veste di direttore sportivo, sta valutando la situazione.

Milan su Sesko

Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia, piace al Milan. I rossoneri pensano al classe 2003, in vista di quest’estate. Prima però, saranno da definire le posizioni di Giroud e Jovic. Luka Romero invece, è in uscita. Su di lui c’è l’Almeria, che lo vuole in prestito.

Pafundi verso la Svizzera

Simone Pafundi sta per lasciare l’Italia. Niente da fare per la Reggiana di Nesta, che ci aveva provato. L’Udinese sta trattando il classe 2006 con il Losanna, squadra svizzera. Prima con Sottil e adesso con Cioffi, non sta trovando spazio in Serie A. Per averlo, gli svizzeri sono disposti ad un prestito con diritto di riscatto, di 10 milioni di euro.