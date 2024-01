Calciomercato Torino / Nemanja Radonjic e Demba Seck sono in uscita: le loro cessioni però, sono bloccate e non facili

Siamo giunti al 20 gennaio: il mercato del Torino, senza uscite, è ancora bloccato. Nemanja Radonjic e Demba Seck sono sul piede di partire, ma le loro cessioni non sono facili. Anzi, sono difficili e si complicano. Da quando Juric ha cambiato modulo, ne hanno giovato le punte come Sanabria e Zapata, ma Karamoh, Radonjic e Seck giocano sempre meno. Si tratta di attaccanti/trequartisti, che faticano a trovare spazio nel nuovo 3-5-2/3-4-1-2 del croato. Per puntare all’Europa, servirebbe più qualità, ma il tempo scorre. Dopo Genoa-Torino, Juric e Cairo si sono incontrati per fare il punto: qualcosa potrebbe muoversi. Intanto, l’unico a partire è stato N’Guessan, in prestito alla Ternana. Mentre il portiere Passador è rientrato dal prestito al Rimini. Di seguito, le situazioni legate a Radonjic e Seck.

Radonjic: c’è il Maiorca

Qualità indiscusse, ma carattere difficile e particolare: questo è il numero 10 del Torino. Dopo una partenza al top, di lui si sono perse le tracce. Con il Monza sembrava fatta, ma poi la trattativa non è andata in porto. Adesso, su di lui, c’è il Maiorca che lo chiede in prestito. Ma il Toro, per monetizzare e sbloccare il mercato, vuole una cessione a titolo definitivo. Ecco perché la sua partenza si complica. Juric intanto, non gli ha chiuso le porte, ma resta sul mercato.

Seck alla Cremonese: saltato

Seck-Cremonese, a titolo temporaneo, sembrava un affare che potesse andare a buon fine. Invece, anche qui, una brusca frenata. Passo indietro dei lombardi, quinti in Serie B. Da quando è al Toro, Seck ha fatto 0 gol e 0 assist. Ultimamente, di lui si parla più fuori dal campo che dentro. Anche la sua cessione, è complicata.