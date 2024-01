Demba Seck sembrava destinato a vestire la maglia della Cremonese, ma i grigiorossi ci hanno ripensato: la situazione

Fulmine a ciel sereno in casa Torino. La Cremonese, che aveva deciso di portare Demba Seck a disposizione di Giovanni Stroppa, ha fatto un passo indietro e ha rinunciato all’acquisto dell’attaccante. Non sono chiare le cause che hanno portato al dietrofront grigiorosso. Fatto sta che l’affare per il senegalese può dirsi definitivamente saltato. Ora il club continuerà a lavorare sul mercato per trovargli una nuova sistemazione.