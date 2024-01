Calciomercato Torino / I granata vorrebbero cederlo a titolo definitivo ma si cerca l’intesa anche sul prestito

Con la settimana di pausa a causa del rinvio della sfida contro la Lazio, la dirigenza granata può pienamente concentrarsi sulle trattative in entrata e in uscita, mentre i giocatori sono al lavoro per iniziare a preparare l’impegno di Cagliari. Nelle ultime ore sono iniziate a circolare delle voci circa un interessamento del Maiorca, club spagnolo, per Nemanja Radonjic. Voci che, poi, hanno ricevuto conferme: ci sono dei veri e propri contatti tra i granata e i maiorchini. Il club allenato dal messicano Javier Aguirre è interessato a prelevare il serbo in prestito, magari inserendo l’opzione di riscatto, mentre Vagnati e Cairo preferirebbero venderlo solamente a titolo definitivo. Si lavora, quindi, in queste ore affinché le due società possano trovare un accordo, sulla base di almeno 3 milioni di euro.

Radonjic verso la Liga?

Nel caso in cui il Maiorca dovesse essere disposto a pagare subito, magari vendendo un elemento attualmente in rosa, allora si può davvero arrivare al traguardo. L’operazione farebbe così contenti entrambi: i granata riuscirebbero a cedere un giocatore che, al di là delle qualità tecniche, non ha mai messo davvero lo spirito combattivo in campo e che ha alle spalle diversi problemi relazionali con Juric. Gli spagnoli, invece, troverebbero un giocatore che, se inserito in un contesto in cui riesce a esaltarsi e a essere apprezzato, può davvero fare la differenza.

Il 14° posto in Liga, infatti, impone un innesto importante in questa sessione di gennaio. Tutto da decidere, ancora, ma bisognerà capire chi mollerà per primo: il Toro, che se la situazione si dovesse protrarre ancora a lungo potrebbe decidere di cedere il giocatore (la destinazione è gradita al serbo) anche in prestito, o gli spagnoli, che potrebbero accettare il trasferimento a titolo definitivo con pagamento immediato.