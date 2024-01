Calciomercato Torino / Il Torino ha bisogno di un terzino sinistro: continua la caccia della squadra di Juric, ecco la situazione

Il calciomercato è nel pieno del suo sviluppo. Per il Torino, che ha bisogno di un esterno di piede mancino, continua la caccia. La linea guida della società è: senza uscite, non ci saranno acquisti. Al momento, gli esterni di Juric sono Bellanova e Soppy (può rientrare all’Atalanta) a destra e Lazaro e Vojvoda a sinistra. Lazaro e Vojvoda, possono giocare anche a destra, ma Bellanova è il titolare. Vagnati e Cairo sono al lavoro sul mercato, alla ricerca dell’occasione giusta. Un profilo che potrebbe interessare è quello di Mitchel Bakker dell’Atalanta. Classe 2000 olandese, i bergamaschi lo hanno preso in estate, pagandolo 9,5 milioni di euro dal Bayer Leverkusen. Con Gasperini però, non è mai scattato il feeling giusto. Per lui solo 8 presenze in Serie A, senza gol e assist. Potrebbe essere il profilo giusto: è un mancino che gioca a sinistra. La Dea può mandarlo in prestito a giocare.

Doig e Cuiabano sullo sfondo

Sullo sfondo, poi, ci sono i profili di Doig e Cuiabano. Il primo, scozzese del Verona, era già stato vicino al Toro in estate. Ma il giocatore non convince Juric e il Torino lo ha di fatto mollato. Inoltre, su di lui c’era la concorrenza del Marsiglia. L’affare però, non andrà in porto nemmeno con i francesi. Altro nome sondato è quello di Cuiabano del Gremio. Il giocatore si è però infortunato in Brasile: lesione muscolare per lui. Questo ha rallentato la trattativa anche se il club potrebbe scegliere di avanzare comunque una proposta.

La richiesta di Juric

Juric, sulla sinistra, vorrebbe un Ansaldi giovane. Da quando ha cambiato modulo, ha bisogno di un esterno mancino: “Sì, vorrei un esterno mancino. Prima mi andava bene averne uno di piede destro, per come giocavamo in attacco. Adesso, con i due attaccanti puri, mi viene voglia di avere un sinistro”. Il Toro segna poco, basti pensare che Sanabria, Zapata e Pellegri, in 20 partite, non hanno ancora segnato in trasferta. Quella di avere un mancino a sinistra, potrebbe essere una chiave importante.