Calciomercato Torino / Nemanja Radonjic quest’anno al Toro non trova spazio: su di lui ci sono gli spagnoli del Maiorca

Nel calcio le cose possono anche andare storte. Questo è il caso di Nemanja Radonjic al Torino. Il serbo, numero 10 del Toro, è sul mercato. Su di lui c’era l’interesse del Monza, che sembra però sfumato. L’accordo era vicino, ma poi non è successo più nulla. Adesso su di lui c’è l’interesse del Maiorca, squadra spagnola militante in Liga, il massimo campionato iberico. Gli isolani, allenati da Javier Aguirre, sono al 14^ posto in classifica. Il Maiorca cerca un attaccante e ha messo gli occhi proprio sul classe 1996. Trattativa che potrebbe andare in porto, nei prossimi giorni. La sessione di mercato si chiude il 31 di gennaio.

Juric non chiude le porte, ma…

Da quando Juric ha cambiato modulo, passando dal 3-4-2-1 al 3-5-2/3-4-1-2, i trequartisti come Seck, Karamoh e Radonjic hanno giocato sempre meno. Inoltre, Radonjic ha avuto anche dei problemi disciplinari, che lo hanno messo in panchina. Juric, prima di Genoa-Torino, non gli ha chiuso le porte: “Radonjic ha fatto una buonissima settimana, non mi risulta che possa essere finita la sua avventura qua. L’altra settimana ha avuto dei problemi, domani ci sarà, quando avrà la possibilità giocherà”. Poi però, con i rossoblù non ha di nuovo giocato: resta sul mercato.

Una partenza al top, poi male

Lo scorso anno, Radonjic aveva fatto bene. 2 gol e 2 assist in 28 partite, con tante giocate di qualità. Quest’anno era partito al top, con 3 gol tra Genoa e Salernitana. Poi però, il fantasista si è perso. Per lui in questa stagione, in 11 partite, 3 gol e 1 assist. Solo 4 partite da titolare in Serie A, 6 da subentrato. 6 partite in panchina, 4 non convocazioni e 1 saltata per infortunio.