Urbano Cairo è tornato sull’argomento del momento, ossia il corteggiamento del Milan per Alessandro Buongiorno, ribadendo che non lo venderà

Non lo venderà, almeno non in questa sessione di mercato. Urbano Cairo continua ad alzare un muro per Alessandro Buongiorno. “L’ho detto la scorsa settimana – ha spiegato a Tuttosport – al termine dell’Assemblea di Lega e non posso che ripeterlo: non è in vendita. Ad agosto, quando manifestò l’intenzione di rimanere con noi invece di andare all’Atalanta, gli dissi: ‘Per noi sei e sarai importantissimo’…”.

“Juric? Parleremo con lui tra febbraio e marzo”

Cairo ha anche parlato del chiacchierato futuro di Ivan Juric. L’allenatore è in sella da due anni e mezzo, a giugno scadrà il suo triennale ma la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. “Tra febbraio e marzo parleremo con Juric e capiremo quali sono le sue intenzioni. Di lui ho grande stima, come sapete, e siamo contenti di questa prima parte della stagione. Io sono per la continuità, in assoluto, e l’ho dimostrato per esempio anche con il Corriere della Sera, dove il direttore è lo stesso da quasi nove anni. Ma ovviamente sentiremo la sua volontà: e se proprio capiremo che non ci sono le condizioni per restare insieme valuteremo come muoverci. Per adesso tutti dobbiamo pensare soltanto al campionato, dove tutto è ancora possibile nonostante qualche errore arbitrale ci abbia penalizzato”.